В самарском аэропорту задержали 145 кг запрещенной продукции

В Самаре в аэропорту Курумоч сотрудники службы не допустили к ввозу 55,2 кг подкарантинной продукции. Ее обнаружили у 28 авиапассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.