На Урале школьницу ударили ножом в спину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Школьнице в Полевском Свердловской области воткнули нож в спину, она прооперирована, личность нападавшей установлена, сообщила пресс-служба городского отделения МВД.

Источник: РИА Новости

«В Полевском произошел инцидент, в результате которого 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, в полицию поступила информация от работников больницы о том, что у девочки диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Полицейским пострадавшая рассказала, что она гуляла с подругами, к ним подошли незнакомые девочки, затем у детей произошел конфликт — и незнакомка ударила ее «ножом в спину».

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 13-летняя школьница. «Перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. В настоящее время девочка поставлена на профилактический учет в ПДН», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшая прооперирована, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, добавили в полиции.