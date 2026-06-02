На Урале школьницу ударили ножом в спину

«В Полевском произошел инцидент, в результате которого 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
По данным пресс-службы, в полицию поступила информация от работников больницы о том, что у девочки диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Полицейским пострадавшая рассказала, что она гуляла с подругами, к ним подошли незнакомые девочки, затем у детей произошел конфликт — и незнакомка ударила ее «ножом в спину».
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 13-летняя школьница. «Перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. В настоящее время девочка поставлена на профилактический учет в ПДН», — уточнили в ведомстве.
Пострадавшая прооперирована, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, добавили в полиции.