Четыре человека получили ранения при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате налетов украинских беспилотников пострадали четыре человека в Валуйках и Красной Яруге. В Шебекино, Новой Таволжанке и Вознесеновке повреждены жилые дома, ЛЭП и газопровод.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области в результате очередных ударов со стороны Украины пострадали четыре мирных жителя. Все они получили ранения при взрывах беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Под удары вражеских БПЛА попали город Валуйки и поселок Красная Яруга.

«В городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму (контузию). В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. В поселке Красная Яруга от взрыва БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения», — рассказали в оперштабе.

Одного из пострадавших в Красной Яруге готовят к переводу в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двое раненых будут лечиться амбулаторно.

Повреждения жилья и инфраструктуры зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В Шебекино после атаки FPV-дронов на частный дом оказались повреждены ЛЭП, газовая труба и автомобиль. В Новой Таволжанке в результате удара загорелась крыша дома и выбило окна в двух квартирах, в селе Вознесеновка пострадали кровли двух частных домов, а в Грайвороне осколками был поврежден легковой автомобиль.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше