Четыре человека получили ранения при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате очередных ударов со стороны Украины пострадали четыре мирных жителя. Все они получили ранения при взрывах беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Под удары вражеских БПЛА попали город Валуйки и поселок Красная Яруга.
«В городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму (контузию). В Валуйской ЦРБ пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. В поселке Красная Яруга от взрыва БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения», — рассказали в оперштабе.
Одного из пострадавших в Красной Яруге готовят к переводу в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двое раненых будут лечиться амбулаторно.
Повреждения жилья и инфраструктуры зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В Шебекино после атаки FPV-дронов на частный дом оказались повреждены ЛЭП, газовая труба и автомобиль. В Новой Таволжанке в результате удара загорелась крыша дома и выбило окна в двух квартирах, в селе Вознесеновка пострадали кровли двух частных домов, а в Грайвороне осколками был поврежден легковой автомобиль.