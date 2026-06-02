Мошенники уговорили татарстанца отправить 2 млн рублей в Москву для проверки

В полицию он пришёл только через две недели после случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Аксубаевском районе мужчина попался на уловки мошенников и сам передал им все свои сбережения. В полицию он пришёл только через две недели после случившегося.

Потерпевший — безработный. Он рассказал, что в течение пяти дней ему звонили незнакомцы. Каждый раз они представлялись сотрудниками разных государственных ведомств. Мошенники пугали мужчину: говорили, что нужно срочно предотвратить взлом его личного кабинета на «Госуслугах», а также остановить несанкционированный перевод денег на нужды ВС Украины. Кроме того, они предлагали проверить его сбережения на подлинность.

В итоге злоумышленники уговорили потерпевшего снять с банковского счёта 2 миллиона рублей и передать курьеру для отправки в Москву на проверку. Мужчина выполнил всё, что от него требовали. А когда мошенники перестали выходить на связь, он решил обратиться в полицию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Выяснилось, что телефонные номера злоумышленников зарегистрированы в ЛНР, Ставропольском крае, Челябинской и Московской областях.