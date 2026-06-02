Порыв ветра запер годовалого ребенка в автомобиле в Казани

Автоинспекторы сразу выехали на место. Они выяснили, что случилось. Женщина припарковалась и вышла, чтобы достать из багажника детскую коляску. В этот момент от сильного порыва ветра водительская дверь захлопнулась. Внутри запертой машины остались ключи, телефон и маленький ребёнок.