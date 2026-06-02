Порыв ветра запер годовалого ребенка в автомобиле в Казани

На маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции Казани получили срочное сообщение. В районе озера Лебяжье в автомобиле «Kia Soul» оказался запертым годовалый ребёнок. Мать находилась снаружи и не могла открыть машину.
Автоинспекторы сразу выехали на место. Они выяснили, что случилось. Женщина припарковалась и вышла, чтобы достать из багажника детскую коляску. В этот момент от сильного порыва ветра водительская дверь захлопнулась. Внутри запертой машины остались ключи, телефон и маленький ребёнок.
Промедление могло быть опасным для малыша, поэтому инспекторы решили немедленно вскрыть автомобиль. Им удалось быстро открыть дверь и передать ребёнка матери. Всё закончилось благополучно.