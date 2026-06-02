В Челябинской области пастуха увезли в больницу после удара молнии

Всё случилось 27 мая во время бушевавшего в регионе урагана.
— Силами врачей Уйского и Чебаркульского района мужчина транспортирован в ожоговое отделение в Челябинске. Состояние стабильное, оказывается все необходимая медицинская помощь, — сообщили «Пчеле» в пресс-службе ведомства.
По данным районной газеты «Колос», от удара молнии погибла лошадь пастуха.
В Челябинске тот ураган повалил множество деревьев. За ночь подрядчики распилили и вывезли почти 370 кубометров древесных остатков — это более 20 большегрузных машин.