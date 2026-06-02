Более двух тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Ростовской области

По данным полиции, пятерых нарушителей в возрасте от 19 лет до 41 года задержали на водоемах в Константиновском, Новочеркасском и Азовском районах. Ущерб составил 670 тысяч рублей. В отношении рыбаков завели уголовные дела (ч. 3 ст. 256 УК РФ).