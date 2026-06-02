В Самарской области завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

В Самарской области завели уголовное дело в отношении 34-летней иностранки. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат. Женщина фиктивно вышла замуж за местного жителя, который позже погиб, и получила более 368 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.