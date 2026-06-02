Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

В Самарской области иностранка получила 368 тысяч за погибшего бойца через фиктивный брак.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завели уголовное дело в отношении 34-летней иностранки. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат. Женщина фиктивно вышла замуж за местного жителя, который позже погиб, и получила более 368 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В марте 2023 года женщина зарегистрировала брак с местным жителем, чтобы легализовать свое пребывание в России. В 2024 году мужчина погиб при выполнении боевых задач», — рассказали в надзорном ведомстве.

Она не поддерживала с ним брачных отношений и фактически не являлась близким родственником военнослужащего. Однако получила выплаты, связанные с его безвестным исчезновением и награждением медалью.

Прокуратура добилась признания брака недействительным. Соответствующую запись аннулировали. Также отменили разрешительную документацию на пребывание иностранки в России. Ход расследования уголовного дела контролирует районная прокуратура.