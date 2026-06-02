Пьяная жительница Минусинска попала в ДТП, погибли женщина и ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летней женщины, находившейся за рулем автомобиля.

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Минусинска, которая в состоянии опьянения устроила смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в ночь на 2 июня 2026 года подозреваемая ехала на легковом автомобиле с шестью пассажирами, среди которых было трое малолетних детей. На 72-м км трассы «Усть-Абакан — Ербинское» женщина превысила скорость, не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась. В результате 33-летняя и 5-летняя пассажирки погибли на месте. Двое малолетних детей госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель была пьяна. Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения.

