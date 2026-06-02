В Татарстане 11 человек обвиняются в хищении 33 млн рублей у банков

Для этого злоумышленники использовали поддельные справки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 11 граждан. Им вменяют мошенничество и подделку документов.

По версии следствия, с января 2021 года по март 2023 года обвиняемые действовали группой по предварительному сговору. Они похитили больше 33 миллионов рублей у банков в Татарстане. Злоумышленники приходили в офисы кредитных организаций, предоставляли ложные сведения о своей платёжеспособности и прикладывали поддельные справки о доходах. На основании фиктивных документов банки выдавали им деньги, которыми мошенники распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.