Суд отправил южноуральца на лечение за подготовку массового убийства

Первомайский районный суд Омска постановил отправить на принудительное лечение 32‑летнего жителя Южноуральска Челябинской области, который готовил убийство пяти человек. Мужчина на момент совершения противоправных действий проживал в Омске.
По данным следствия, в период с января по март 2025 года подозреваемый, испытывая беспричинную неприязнь к бывшей учительнице, двум одноклассникам и двум коллегам по работе, решил их убить. Для реализации плана он изготовил самодельное взрывное устройство с ядовитыми свойствами.
Преступник не смог довести замысел до конца. В конце марта его задержали правоохранительные органы.
Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также в приготовление к убийству двух и более лиц.
Судебно‑психиатрическая экспертиза показала, что на момент подготовки преступления и в настоящее время мужчина страдает хроническим психическим расстройством. На основании этого суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности и назначил принудительную меру медицинского характера — лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.