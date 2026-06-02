Грузовик-рекордсмен: в Челябинске остановили фуру с 552 штрафами на 700 тысяч рублей

Сотрудники областного полка ДПС во время рейда остановили грузовик, который по праву можно назвать рекордсменом-нарушителем. Как выяснилось, на автомобиль марки «Шахман», принадлежащий юридическому лицу, было выписано 552 штрафа на общую сумму около 700 тысяч рублей. Камеры исправно фиксировали проступки водителя: в основном это были превышения скорости и проезды на красный свет. Однако компания-собственник платить по счетам не спешила.