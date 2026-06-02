Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик-рекордсмен: в Челябинске остановили фуру с 552 штрафами на 700 тысяч рублей

В Челябинской области ГАИ остановила собравший 552 штрафа грузовик.

Источник: ГИБДД по Челябинской области

Сотрудники областного полка ДПС во время рейда остановили грузовик, который по праву можно назвать рекордсменом-нарушителем. Как выяснилось, на автомобиль марки «Шахман», принадлежащий юридическому лицу, было выписано 552 штрафа на общую сумму около 700 тысяч рублей. Камеры исправно фиксировали проступки водителя: в основном это были превышения скорости и проезды на красный свет. Однако компания-собственник платить по счетам не спешила.

В итоге к делу подключились судебные приставы, которые уже возбудили 227 исполнительных производств и взыскивают с предприятия огромный исполнительский сбор — более 4,5 миллионов рублей. На сам грузовик наложен арест. Но на этом неприятности для перевозчика не закончились.

За рулем фуры находился гражданин иностранного государства, который, имея разрешение на работу и национальное удостоверение, не имел права управлять коммерческим транспортом. Мужчину отстранили от управления, а ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Материалы по неуплате штрафов будут направлены в мировой суд, где предприятию может грозить взыскание долга в двойном размере.