20 млн рублей долга по зарплате выплатил сотрудникам нижегородской компании

Суд вынес приговор в отношении бывшего директора строительной компании в Нижегородской области. Мужчину признали виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Следствие и суд установили, что руководитель организации в период с 2024 по 2025 год полностью не выплачивал сотрудникам честно заработанные деньги. Общая сумма задолженности превысила 20 млн рублей. При этом у директора была реальная возможность рассчитываться с персоналом, однако получаемую предприятием прибыль он намеренно направлял на иные хозяйственные нужды.
В ходе расследования уголовного дела следователи СК наложили арест на имущество фигуранта и самой строительной фирмы. В результате предпринятых мер долг перед работниками был погашен в полном объеме. Ход дела находился на контроле в центральном аппарате ведомства по поручению Председателя СК России. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
