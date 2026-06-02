Белорус лишился водительских прав за езду на одном колесе

В Гродно белорус лишился прав, прокатившись на одном колесе, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в областном центре 1 июня. Вечером дежурившие сотрудники ГАИ выявили грубое нарушение ПДД со стороны мотоциклиста. На мотоцикле BMW 35-летний гродненец проехался по улице на одном колесе и попался.
На фигуранта составили три административных протокола и лишили права управления транспортным средством на полгода. Его мотоцикл доставили на штрафстоянку и обязали еще выплатить штраф 7 базовых величин (315 белорусских рублей в июне 2026 года).