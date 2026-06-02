Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«Судом установлено, что пенсионер хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 г, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 кг. Эти предметы находились у него дома, в квартире на ул. Хрусталева, в выдвижном ящике комода на лоджии», — сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина 1954 года рождения пояснил, что обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой. Сотрудники УФСБ РФ по РК и Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство.

Ленинский районный суд Севастополя признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатого вещества и взрывного устройства) и приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше