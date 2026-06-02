Красноярские спасатели 4 июня снова отправятся на поиски семьи Усольцевых

В тайге Красноярского края возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

4 июня красноярские спасатели вновь возьмутся за поиски пропавшей около поселка Кутурчин семьи Усольцевых. Эту информацию «КП-Красноярск» подтвердила руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

«Волонтеров пока не привлекают к мероприятиям», — добавили поисковики.

Напомним, осенью 2025 года супруги Усольцевы решили прогуляться по Кутурчинскому Белогорью, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.

Ранее гид Алексей Исиченко в разговоре с корреспондентом «КП-Красноярск» рассказал, что из-за очень снежной зимы на Кутурчинском Белогорье в этом году до сих пор много сугробов: они растают только летом.