ГАИ уточнила подробности массового ДТП на Гвардейском проспекте в Калининграде

Массовое ДТП на Гвардейском проспекте, случившееся в понедельник днем, спровоцировал 21-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Как уточнили в ГАИ, в понедельник, 1 июня, в 16:38 около дома № 10 на Гвардейском проспекте 21-летний водитель «Хавейла» при проезде регулируемого перекрестка врезался в остановившиеся на светофоре во встречном направлении автомобили «Джили» и «ВАЗ». От удара «ВАЗ» отбросило на «ГАЗ», «Мерседес» и «Ниссан».
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и 24-летняя пассажирка «Джили» получили телесные повреждения.
