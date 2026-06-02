Дума Екатеринбурга предлагает создать на домах карты укрытий

В Екатеринбурге депутаты обсуждали укрытия, а также систему оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Екатеринбурга подняли вопросы безопасности граждан при возможной беспилотной атаке. По их мнению, следует размещать на многоквартирниках планы эвакуации, К тому же, не лишним на жилых зданиях будут и громкоговорители.

— Развиваем систему оповещения, В год ставим, как минимум, двадцать устройств. Их устанавливаем на муниципальные объекты, — объяснил глава отдела гражданской защиты населения Екатеринбурга Павел Кротов.

Власти говорили о том, какие в городе есть убежища. Народные избранники пришли к выводу, что на домах следует сделать указатели, которые бы вели к ближайшим убежищам в случае беспилотной атаки. Совместная работа с управляющими компаниями поможет решить этот вопрос.