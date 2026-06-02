Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобры разрушают железнодорожные пути в трех районах Башкирии

В минэкологии Башкирии обратились железнодорожники с сообщением о подтоплениях искусственных сооружений на территориях Туймазинского, Буздякского и Благоварского районов республики из-за перекрытия русел водопропускных труб плотинами, которые строят бобры.

Об этом сообщили в ведомстве.

Кроме того, на участке 1391 километров грызуны роют норы в откосе полосы отвода, создавая отверстия под железнодорожным полотном. Это создает угрозу безопасности движения поездов из-за возможного подмыва насыпи.

Совместная проверка с участием охотинспектора минэкологии РБ, представителей ОАО «РЖД» и Ассоциации охотников и рыболовов в Благоварском районе подтвердила: в окрестностях села Каргалы бобры устроили жилища под насыпью, где уложены шпалы. Их деятельность уже вызывает повреждение железнодорожных путей и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

В связи с этим в Минэкологии Башкирии приняли решение о регулировании численности бобров вдоль железнодорожных путей. Меры будут реализованы в установленном законодательством порядке.