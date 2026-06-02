Бобры разрушают железнодорожные пути в трех районах Башкирии

Совместная проверка с участием охотинспектора минэкологии РБ, представителей ОАО «РЖД» и Ассоциации охотников и рыболовов в Благоварском районе подтвердила: в окрестностях села Каргалы бобры устроили жилища под насыпью, где уложены шпалы. Их деятельность уже вызывает повреждение железнодорожных путей и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.