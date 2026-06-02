РЖД получили предостережение из-за состояния двухъярусного моста

Двухъярусный мост в Калининграде собственники перестали содержать должным образом, и его состояние постоянно ухудшается. К такому выводу пришли представители Службы госохраны объектов культурного наследия, которые провели осмотр объекта вместе с сотрудниками транспортной прокуратуры.
Как сообщила «Новому Калининграду» главный государственный инспектор Службы Мария Страхова, ОАО «РЖД», на балансе которого находится двухъярусный мост, по результатам проверки получило предостережение.
«Со стороны Службы были претензии к текущему состоянию моста, и к тому, что не проводятся ремонтные работы, — уточнила Страхова. — На элементах моста зафиксирована ржавчина, повреждения и разрушения. Не только на металлических конструкциях, а вообще везде. В целом видно, что объект не поддерживается. У нас одно из требований — собственник объекта должен поддерживать его в надлежащем состоянии. То, что собственники сообщают, будто бы мост пришел в непригодное состояние — это они сами себя обличают. Это значит, что все это время работы не проводились».
Страхова также отметила, что предостережение по мосту было выдано впервые за последние пять лет.
«По охранным обязательствам у собственников еще есть время все исправить», — добавила сотрудница Службы.
О результатах прокурорской проверки пресс-служба транспортной прокуратуры пообещала «Новому Калининграду» сообщить дополнительно.
По данным «Нового Калининграда», проверка на двухъярусном мосту была назначена после коллективного обращения жителей Калининграда, которое подписали 60 человек.
Авторы обращения отмечают, что двухъярусный мост для Калининграда знаковое сооружение. Он был введен в эксплуатацию ровно 100 лет назад (в 1926 году), после чего пережил штурм Кёнигсберга, получив серьезные повреждения, а затем был восстановлен по проекту института «Гипротрансмост» и снова сдан в эксплуатацию 25 ноября 1965 года.