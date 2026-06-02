Волгоградку осудили за убийство охранника базы

В Волгограде суд признал местную жительницу виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
Ранее осужденная уже отбывала наказание за преступления имущественного характера. В декабре прошлого года после освобождения она прибыла в Волгоград из Коми. Женщина собиралась найти работу.
Она познакомилась с охранником промышленной базы. В течение нескольких дней они проводили время вместе, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла собутыльнику множество ударов ножом в шею, грудь и другие части тела. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
Виновной назначено наказание в виде восьми лет и четырех месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Также приговором предусмотрено последующее ограничение свободы на два года.