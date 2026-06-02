Новый прорыв трубы произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде

Специалисты выехали на площадь Горького в Нижнем Новгороде для ликвидации очередного масштабного вытекания воды на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Это уже второй крупный прорыв в городе за день: ранее очевидцы сообщили о гигантском водяном столбе высотой с девятиэтажный дом, забившем на Окском съезде. На площади Горького ремонтная бригада планирует локализовать повреждение в течение одного-двух часов.
Причина нового инцидента полностью аналогична предыдущему случаю — в областном центре сейчас проходят плановые гидравлические испытания. Массовые проверки трубопроводов проводятся коммунальщиками специально для выявления слабых и малонадежных участков сетей, чтобы успеть отремонтировать их до начала нового отопительного сезона.