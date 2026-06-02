Директор ресторана в Гродно уговорил сотрудников отдать ему зарплату

В Гродно директор одного из ресторанов быстрого питания присвоил себе крупную сумму. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Гродненского района. Будучи директором одного из ресторанов быстрого питания, фигурант подделал подписи и оформил фиктивные отпуска на своих работников. Когда деньги пришил на карты, он вызвал каждого сотрудника и убедил, что деньги начислили ошибочно и их надо перевести на его карту.
А чтобы скрыть свою аферу руководитель внес в табели учета рабочего времени ложную информацию, на основании чего бухгалтерия рассчитывала заработную плату.
— Работники выполняли все просьбы руководителя, не подозревая, что он решил присвоить себе их отпускные и распорядиться ими по своему усмотрению, — прокомментировали в СК.
Кода «отпускные деньги» закончились, директор стал воровать выручку заведения. В течение нескольких дней он забирал сейф-пакеты с крупными суммами, пока бухгалтерия не обнаружила большую недостачу. Похититель был установлен в ходе проверки. Общая сумма ущерба превысила 11 тысяч белорусских рублей.
На допросе не чистый на руку руководитель сознался, что хотел сыграть на ставках, чтобы закрыть свои долги, но все проиграл.
Задержанному инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоение имущества лицом, которому оно вверено, повторно и в крупном размере (ч.1 ст. 210 и ч.3 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси).
Причиненный ущерб обвиняемый уже возместил в полном объеме, его ждет суд.