Директор ресторана в Гродно уговорил сотрудников отдать ему зарплату

Фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Гродненского района. Будучи директором одного из ресторанов быстрого питания, фигурант подделал подписи и оформил фиктивные отпуска на своих работников. Когда деньги пришил на карты, он вызвал каждого сотрудника и убедил, что деньги начислили ошибочно и их надо перевести на его карту.