Трое молодых людей на одном самокате сбили 89-летнюю женщину в Уфе

Следственный комитет по Республике Башкортостан сообщил о возбуждении уголовного дела после наезда на 89-летнюю женщину в Уфе. Трое парней ехали втроем на одном СИМ и совершили наезд на пенсионерку. Следователи устанавливают обстоятельства и проверяют компанию, предоставляющую услуги проката.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после того, как электросамокатом была травмирована 89-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.

По данным следствия, трое молодых людей ехали втроем на одном прокатном электросамокате и совершили наезд на 89-летнюю женщину на улице Гагарина. В результате столкновения пенсионерка упала и получила различные травмы.

По факту травмирования пожилой женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка как действиям лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности, так и компании, предоставляющей услуги по прокату электросамокатов», — заявили в ведомстве.