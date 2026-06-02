Трое молодых людей на одном самокате сбили 89-летнюю женщину в Уфе

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после того, как электросамокатом была травмирована 89-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.
По данным следствия, трое молодых людей ехали втроем на одном прокатном электросамокате и совершили наезд на 89-летнюю женщину на улице Гагарина. В результате столкновения пенсионерка упала и получила различные травмы.
По факту травмирования пожилой женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка как действиям лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности, так и компании, предоставляющей услуги по прокату электросамокатов», — заявили в ведомстве.