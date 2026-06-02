Трое молодых людей на одном самокате сбили 89-летнюю женщину в Уфе

Следственный комитет по Республике Башкортостан сообщил о возбуждении уголовного дела после наезда на 89-летнюю женщину в Уфе. Трое парней ехали втроем на одном СИМ и совершили наезд на пенсионерку. Следователи устанавливают обстоятельства и проверяют компанию, предоставляющую услуги проката.