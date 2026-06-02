61 иностранцу в Нижегородской области закрыт въезд в РФ

По результатам операции дознаватели возбудили 11 уголовных дел. Один из самых резонансных случаев произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Было установлено, что 36-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире на улице Спутника сразу 22 мигранта, которые там никогда не жили. Теперь в отношении нижегородки расследуется дело по статье 322.3 УК РФ.