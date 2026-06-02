61 иностранцу в Нижегородской области закрыт въезд в РФ

Сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор», которое проходило в регионе в течение трех дней. Силовики провели масштабные проверки мест работы и проживания иностранных граждан, а также выявили факты организации «резиновых квартир». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ходе рейдов стражи порядка зафиксировали 291 нарушение миграционного законодательства. В отделы полиции для проверок доставили 109 иностранцев, при этом 36 из них теперь подлежат административному выдворению за пределы РФ, а еще 61 гражданину закрыли въезд в страну. Нарушителей и их работодателей привлекли к ответственности по 288 административным протоколам.
По результатам операции дознаватели возбудили 11 уголовных дел. Один из самых резонансных случаев произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Было установлено, что 36-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире на улице Спутника сразу 22 мигранта, которые там никогда не жили. Теперь в отношении нижегородки расследуется дело по статье 322.3 УК РФ.
