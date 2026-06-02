Свердловская прокуратура проверяет обстоятельства ранения 12-летней девочки ножом

В Полевском прокуратура начала проверку после того, как 13-летняя девочка ударила ножом 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 30 мая во дворе дома № 98 на улице Розы Люксембург. К пострадавшей и ее подругам подошли две незнакомые сверстницы. Между ними вспыхнула ссора, в разгаре которой одна из пришедших девочек ударила школьницу ножом. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«Прокуратура г. Полевского организовала проверку … о нанесении ранения 12-летней школьнице… [Выясняются] обстоятельства произошедшего… Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ.
Медики диагностировали у пострадавшей проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Девочку успешно прооперировали, сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Как выяснилось, нападавшая носила с собой перочинный нож якобы для самообороны. Подростка уже поставили на профилактический учет в ПДН, а ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура.