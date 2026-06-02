На Кубани суд отказал отцу погибшего бойца СВО в выплатах

Отец бойца СВО пытался получить выплаты после его гибели, но не мог этого сделать. Так решил Краснодарский краевой суд, куда мать участника специальной военной операции обратилась с аппеляцией.
Суд установил, что отец не занимался воспитанием сына с 2 лет до его совершеннолетия, не помогал материально, пока тот рос, и не интересовался его жизнью. Мужчина находился в местах лишения свободы. Лишь когда сыну исполнилось 40 лет, они смогли встретиться.
«Суд первой инстанции, формально сославшись на положения действующего законодательства, принял во внимание лишь то, что отец военнослужащего не был лишен родительских прав и отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Судебная коллегия постановила, что само по себе родство не дает права на получение выплат, которые предназначены родителям как знак благодарности государства за воспитание тех, кто сможет встать на защиту Родины.
«Исковые требования матери погибшего военнослужащего удовлетворены. Отец признан утратившим право на получение выплат в связи с гибелью сына», — отметили в ведомстве.