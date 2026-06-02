В Пермском крае обнаружили тело утонувшего три недели назад пожарного

Речь идёт о трагедии, которая произошла ещё 11 мая. По словам супруги погибшего, в тот день он ушёл на рыбалку. Вечером мужчина позвонил жене и попросил встретить его на машине, чтобы увезти домой большой улов. Когда женщина добралась до места и набрала номер супруга, абонент был уже недоступен. Мужчину искали друзья, спасатели и водолазы, но всё было напрасно. Днём 2 июня тело пропавшего прибило к берегу Сылвы недалеко от места, где его супруга в мае обнаружила пустую лодку.