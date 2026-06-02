В Пермском крае обнаружили тело утонувшего три недели назад пожарного

Тело утонувшего три недели назад пожарного обнаружили вблизи деревни Киселёво реке Сылве в Кунгурском районе Пермского края, передаёт «КП-Пермь».
Речь идёт о трагедии, которая произошла ещё 11 мая. По словам супруги погибшего, в тот день он ушёл на рыбалку. Вечером мужчина позвонил жене и попросил встретить его на машине, чтобы увезти домой большой улов. Когда женщина добралась до места и набрала номер супруга, абонент был уже недоступен. Мужчину искали друзья, спасатели и водолазы, но всё было напрасно. Днём 2 июня тело пропавшего прибило к берегу Сылвы недалеко от места, где его супруга в мае обнаружила пустую лодку.
«После того, как пожарный утонул, один из рыбаков каждый день выходил на его поиски. Сегодня он увидел всплывшее тело. На место приехали спасатели. Они передали труп следователям», — сообщил изданию знакомый с ситуацией источник.
По словам специалистов, найти мужчину длительное время не удавалось в том числе, из-за плохой видимости под водой, а также из-за обилия коряг и других предметов на дне.
