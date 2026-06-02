В Уфе возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионерку

В Уфе по сообщению о травмировании пенсионерки из-за наезда электросамоката возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Во время мониторинга соцсетей было выявлено сообщение о том, что на улице Гагарина в Уфе трое молодых людей передвигались на одном арендованном электросамокате и сбили 89-летнюю женщину. В результате пенсионерка упала и получила травмы.

Сейчас организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, управлявших самокатом, а также действиям компании, предоставляющей услуги по прокату электросамокатов, в части обеспечения требований безопасности при их эксплуатации потребителями.

СК