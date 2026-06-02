Полиция начала проверку религиозной общины из Ленобласти, называющей Путина «Аватаром Земли»

88-летняя кандидат химических наук Кузнецова, по данным агентства, объявила себя «Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней». Философия движения сочетает в себе элементы христианства, теософии, эзотерики и современных псевдонаучных концепций о переходе в другие измерения. В ряде СМИ организацию называют сектой.
Учение Еxodus распространяется в том числе через интернет-магазин движения «Книганова». Там же сказано, что от «читателей этих книг зависит победа или поражение России в это судьбоносное время, ведомых Богом Тотом, он же В. В. Путин, он же Аватар Земли».
На Кузнецову был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение законодательства о свободе совести и религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ). В публикации говорится, что в доме, где жила глава общины, было найдено 10 млн руб. Эти деньги, по предварительным данным, могли быть получены от адептов, которыми преимущественно являются пожилые люди.
Как выяснил «Ъ Северо-Запад», проверкой организации занимается МВД России. Она началась на прошлой неделе и была инициирована после обращения родственников последователей культа, численность которых может достигать нескольких сотен человек. Ее результаты, включая возможное возбуждение уголовного дела, в полиции не комментируют.