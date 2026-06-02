Суд вынес приговор минчанину за отказ ехать на военные сборы по религиозным убеждениям

Житель Минска отказался ехать на военные сборы и попал под суд. Подробности в прокуратуре Первомайского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 38-летний ранее не судимый горожанин. В октябре 2025 года мужчина должен был явиться в военный комиссариат Первомайского района, чтобы отправиться на сборы в военную часть. Накануне ему вручили под подпись повестку, уведомив об уголовной и административной ответственности за неявку.
В назначенный день минчанин пришел в военкомат, но ехать на сборы отказался, сославшись на религиозные убеждения. Он заявил, что его вера будто бы запрещает ему иметь статус военнослужащего.
Вину на суде фигурант не признал. Суд признал минчанина виновным в уклонении военнообязанного от явки на сборы (ч.1 ст. 436 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 6 месяцам исправительных работ. Также в доход государства будет удержано 20% от заработка по основному месту работы, но не менее базовой величины ежемесячно.
Приговор еще может быть обжалован.