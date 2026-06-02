Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе РСЗО ВСУ по Брянской области

Глава региона Егор Ковальчук сообщил об обстреле поселка Суземка из РСЗО со стороны ВСУ. Жертвой атаки стал местный житель, четверо ранены, включая сотрудника спецпредприятия, который помогал эвакуировать людей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка Брянской области. В результате обстрела погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Среди пострадавших оказались трое гражданских лиц, а также сотрудник специализированного государственного унитарного предприятия ЦСН «Защита», получивший ранения при эвакуации местных жителей.

Все раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о повреждениях жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры уточняется.