Один человек погиб и четверо пострадали при ударе РСЗО ВСУ по Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка Брянской области. В результате обстрела погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Среди пострадавших оказались трое гражданских лиц, а также сотрудник специализированного государственного унитарного предприятия ЦСН «Защита», получивший ранения при эвакуации местных жителей.
Все раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о повреждениях жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры уточняется.