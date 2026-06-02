Гособвинение потребовало конфисковать у бывшего мэра Сургута 133 млн рублей

Бывшему мэру Сургута Андрею Филатову грозит шесть лет лишения свободы по делу о коррупции. По версии следствия, чиновник в составе организованной группы получал взятки за содействие в заключении договоров и приемку работ по обслуживанию многоквартирных домов. Прокурор также настаивает на изъятии 133 миллионов рублей.