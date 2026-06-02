Гособвинение потребовало конфисковать у бывшего мэра Сургута 133 млн рублей

В Сургутском городском суде государственное обвинение запросило шесть лет колонии строгого режима для бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в коррупции. Также прокурор потребовал конфисковать в доход государства принадлежащие экс-чиновнику 133 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебной инстанции.
Представитель прокуратуры настаивает на признании бывшего градоначальника виновным по всем вменяемым эпизодам и назначении ему реального срока заключения с изъятием денежных средств. Адвокат бывшего чиновника в ходе своего выступления обратился к суду с просьбой назначить его подзащитному условное наказание.
Согласно материалам уголовного дела, Андрей Филатов, действуя в составе организованной группы, получил более 130 миллионов рублей от представителей компаний-подрядчиков. Взятки передавались за содействие в заключении договоров и беспрепятственную приемку выполненных работ в сфере обслуживания многоквартирных домов Сургута. В общей сложности бывшему главе города предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа.