Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло под Крупками, где обрушилась плита автомобильного моста через реку

Под Крупками обрушилась плита автомобильного моста через реку.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Крупском районе произошло обрушение автомобильного моста через реку. Об этом сообщили в суточной сводке МЧС.

В МЧС рассказали, что на участке дороги Н-8641 направление Шарнево — Прошика — Холопеничи на территории Крупского района произошло обрушение железобетонной плиты пролетного строения моста через реку Высокая. Обрушение зафиксировано на 14 километре дороге.

О случившимся в МЧС сообщили автомобилисты около 19.30 1 июня. Предположительно плита автомобильного моста обрушилась после проезда через него большегруза.

При этом известно, что данный автомобильный мост 1972 года постройки реконструируют с июля 2025 года. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На данный момент движение через мост закрыто, организован объезд.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше