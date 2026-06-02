Что произошло под Крупками, где обрушилась плита автомобильного моста через реку

Стало известно, что в Крупском районе произошло обрушение автомобильного моста через реку. Об этом сообщили в суточной сводке МЧС.
В МЧС рассказали, что на участке дороги Н-8641 направление Шарнево — Прошика — Холопеничи на территории Крупского района произошло обрушение железобетонной плиты пролетного строения моста через реку Высокая. Обрушение зафиксировано на 14 километре дороге.
О случившимся в МЧС сообщили автомобилисты около 19.30 1 июня. Предположительно плита автомобильного моста обрушилась после проезда через него большегруза.
При этом известно, что данный автомобильный мост 1972 года постройки реконструируют с июля 2025 года. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На данный момент движение через мост закрыто, организован объезд.