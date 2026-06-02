Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт на ВПК, оставили в СИЗО

По версии следствия, в 2023—2024 гг. владельцы завода под видом подшипников собственного производства поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный китайский фальсификат. Контрафактные подшипники предназначались для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Петербургское предприятие участвовало в программе модернизации крейсера, о заморозке которой было объявлено в 2025 году. Ущерб от деятельности владельцев самарского предприятия только заводу «Пролетарский» оценивается в сумму свыше 300 млн руб. Кроме того, следствие считает, что пострадавшими могут стать еще несколько предприятий ВПК, куда СПЗ-4 отгружало низкокачественный контрафакт в рамках гособоронзаказа. Вырученные таким образом бюджетные средства подельники обналичивали и тратили на покупку дорогого жилья, премиальных иномарок, ювелирных украшений и т. д.