В Челябинске чиновник миндортранса и бизнесмен пойдут под суд за схему с мостами

Суд избрал обоим фигурантам дела заключение под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Челябинска отправил под стражу главного инженера отдела транспортной безопасности регионального министерства дорожного хозяйства Павла Евдокимова. Он будет находиться в СИЗО до 1 августа, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2024 по 2026 год чиновник получил взятку в размере 1,3 млн рублей от генерального директора ООО «Ампир» Дмитрия Дурова. За эти деньги Евдокимов скрывал факты неисполнения компанией государственных контрактов по защите мостов через реки Сибирка, Синара и Миасс от незаконного вмешательства.

Аналогичная мера пресечения — содержание под стражей до 1 августа — избрана и для самого Дмитрия Дурова.