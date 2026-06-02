В Ленинградской области при столкновении Renault и Audi погибли четыре человека

В Волховском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi произошло на 438-м километре федеральной автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога. Чтобы извлечь тела погибших и спасти выживших, сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокирование с помощью специального гидравлического инструмента.
«Еще два человека пострадали, они в тяжелом состоянии госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу», — сообщили в спасательном ведомстве.