300 часов обязательных работ получила жительница Воронежа за повторную пьяную езду

Во время езды по улице 9 Января ее «ВАЗ-2109» совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с автобусом. Водитель легковушки попыталась скрыться с места аварии, так как у нее не было прав. Противоправные действия автолюбительницы пресек очевидец аварии. Женщину задержали сотрудники ГАИ, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.