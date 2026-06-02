В Калининграде трех человек обвиняют в похищении более 13 млн с банковских счетов

В суд поступило уголовное дело в отношении организованной преступной группы из трех калининградцев. Их обвиняют в похищении более 13 млн рублей с банковских счетов россиян. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
С 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл через «даркнет» базу клиентов одного из банков и сведения об их счетах. Он принял решение «систематически похищать» в составе организованной преступной группы деньги с банковских счетов пользователей на территории Калининградской и Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Одна из подсудимых занимала в филиале банка должность руководителя центра развития автобизнеса в Калининграде. Пользуясь своим служебным положением, она отслеживала клиентов с длительным отсутствием активности по счету. Используя их копии паспортов и СНИЛС, женщина меняла контактные номера телефонов. Затем она подключала те сим-карты, которые приобретал подсудимый, тем самым блокируя доступ настоящих клиентов к информации о счетах.
Как полагает следствие, с помощью приобретенных сим-карт обвиняемые обеспечивали себе вход в систему дистанционного банковского обслуживания, а затем похищали денежные средства. При этом смену финансового номера телефона и подключение интернет-банкинга подсудимые подтверждали звонком на горячую линию банка, представляясь клиентами и диктуя их паспортные данные.
Как уточнила пресс-служба, один из соучастников искал лица, согласных за денежное вознаграждение выпустить на свое имя сим-карты и банковские карты для последующего перевода на них и обналичивания похищенных денежных средств.
«Действия Б. следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 183 УК РФ — сбор сведений, составляющих банковскую тайну, совершенное организованной группой, причинивший крупный ущерб; 4 ст. 159.6 УК РФ (10 эпизодов) — хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации с банковского счета, организованной группой в крупном и особо крупном размере; ч. 3 ст. 272 УК РФ (10 эпизодов) — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если деяние повлекло блокирование и модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, организованной группой. Действия К. следствием квалифицированы 4 ст. 159.6 УК РФ (9 эпизодов), ч. 3 ст. 272 УК РФ (9 эпизодов). Действия С. следствием квалифицированы 4 ст. 159.6 УК РФ (5 эпизодов), 3 ст. 272 УК РФ (3 эпизода)», — пояснили в облсуде.