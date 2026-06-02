Бывший директор нижегородской стройкомпании оштрафован за невыплату сотрудникам зарплаты

Задолженность составила более 20 млн рублей.

Бывший директор строительной компании в Нижнем Новгороде признан виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

С 2024 по 2025 год свыше двух месяцев экс-руководитель организации полностью не выплачивал зарплату. Задолженность составила более 20 млн рублей. При этом работодатель, имея возможность платить заработную плату, направлял полученную предприятием прибыль на иные хозяйственные нужды.

В ходе расследования уголовного дела задолженность погашена. На имущество фигуранта и организации был наложен арест.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.