В ГД предложили разрешить школьникам «антистресс-набор» на ЕГЭ

Парламентарий пожелал школьнице скорейшего выздоровления и отметил, что подобные случаи требуют более внимательного отношения к психологической нагрузке, которую испытывают выпускники в период экзаменов. По его словам, ЕГЭ для многих школьников остается одним из наиболее напряженных этапов обучения и сопровождается серьезным эмоциональным давлением.
«Именно поэтому я последовательно выступаю за модернизацию итоговой системы аттестации. Важно не только обеспечить объективность экзамена, но и создавать для выпускников нормальные человеческие условия во время его проведения. На это направлена и моя инициатива с предложением расширить перечень разрешенных на ЕГЭ предметов за счет так называемого антистресс-набора — простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают никаких преимуществ при выполнении заданий», — сказал Чернышов.
Он также напомнил о предложении предоставить одному из родителей школьников, сдающих ОГЭ или ЕГЭ, дополнительный оплачиваемый отпуск. По его словам, в период экзаменов ребенку особенно важна поддержка близких.
«Итоговая аттестация должна оставаться объективной и серьезной, однако не должна восприниматься ребенком как событие, способное перечеркнуть всю дальнейшую жизнь. Наша задача — сделать так, чтобы экзамен позволял выпускнику показать реальные знания и способности, а не становился испытанием на пределе эмоциональных возможностей», — заключил вице-спикер Госдумы.
Ранее в пресс-службе администрации Самары сообщили ТАСС, что после сдачи ЕГЭ по истории школьнице стало плохо, она была госпитализирована и проходила обследование. По данным местных СМИ, первоначально сообщалось о подозрении на инсульт, однако в региональном правительстве уточнили, что диагноз не подтвердился. Состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.