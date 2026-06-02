В Крыму на канатной дороге застряли дети

По данным спасателей, информация о поломке канатной дороги, ведущей на пляж санатория «Пограничник» в Ливадии, поступила во вторник около 11:20.
«В двух кабинках застряли четыре человека, среди которых были два ребенка. К счастью, угроза их жизни отсутствовала», — сказано в сообщении.
На место прибыли специалисты отряда «Крым-Спас», которые к 12:50 успешно спустили людей с помощью специального снаряжения.
Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась. К ликвидации происшествия привлекали 10 человек и три единицы техники.
