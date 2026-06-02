Прокуратура ищет нелегальных продавцов топлива в Севастополе

Надзорное ведомство приступило к проверке сведений о незаконной торговле топливом, которые начали появляться в интернете и социальных сетях.
«В случаях установления лиц, занимающихся продажей/перепродажей топлива без соответствующих разрешительных документов, они будут привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в прокуратуре.
Напомним, со 2 июня бензин марки АИ-92 и АИ-95 в Севастополе начали продавать только по талонам. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что эта мера временная и в течение дня в город будут подвозить топливо. По его словам, свободная продажа будет осуществляться уже 3 июня.