Спасатели сняли четырех человек с застрявшей канатной дороги в Крыму

В Ливадии 2 июня произошла нештатная остановка канатной дороги, ведущей на пляж от санатория «Пограничник». Четыре человека, включая двоих детей, оказались заблокированы в двух кабинках на высоте. Спасатели оперативно прибыли на место и к 12:50 успешно спустили всех пассажиров с помощью специального снаряжения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Ливадии произошла нештатная остановка канатной дороги. Четыре человека, включая двоих детей, оказались заблокированы в кабинках на высоте. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

ЧП случилось 2 июня около 11.20 мск. В ведомстве уточнили, что сигнал поступил о поломке подъемника, который ведет на пляж от санатория «Пограничник». В двух подвесных кабинках оказались заблокированы четыре пассажира. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей.

«К 12:50 спасатели успешно провели спуск всех четырех человек с помощью специального снаряжения», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Благодаря оперативным действиям специалистов никто не пострадал. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

