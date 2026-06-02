Спасатели сняли четырех человек с застрявшей канатной дороги в Крыму

ЧП случилось 2 июня около 11.20 мск. В ведомстве уточнили, что сигнал поступил о поломке подъемника, который ведет на пляж от санатория «Пограничник». В двух подвесных кабинках оказались заблокированы четыре пассажира. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей.
«К 12:50 спасатели успешно провели спуск всех четырех человек с помощью специального снаряжения», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Благодаря оперативным действиям специалистов никто не пострадал. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.