Легковой автомобиль провалился в яму на дороге в центре Казани

Легковой автомобиль «Лада» частично увяз в провале, образовавшемся на проезжей части, сообщают очевидцы в местных пабликах.
На опубликованных кадрах видно, что передняя часть легковушки провалилась в дыру в асфальте. Яма образовалась прямо возле пешеходного перехода на улице Шмидта в центре Казани. Подробности случившегося уточняются.
Инциденты с провалами асфальта в Казани происходили и ранее. Например, ровно год назад, 4 июня, на улице Адоратского из-за прорыва водопровода под асфальт провалился легковой автомобиль. В августе прошлого года после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева образовался огромный провал шириной в две полосы. В образовавшейся яме завис троллейбус. В сентябре на улице Дубравной зафиксировали сразу два провала асфальта.