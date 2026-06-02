В Измайлово задержали подозреваемых в нападении на потомка Пушкина

В московском парке Измайлово полицейские задержали двух мужчин по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. Жертвой нападавших стал потомок поэта Александра Пушкина — Андрей Де Торби.
Он познакомился в парке с двумя мужчинами, между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из злоумышленников выстрелил в Де Торби из пневматического оружия. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
Полицейские быстро установили личности нападавших и задержали их. Это двое мужчин 25 и 26 лет, один из которых ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о грабеже, в качестве меры пресечения фигурантам избрано личное поручительство.