В Измайлово задержали подозреваемых в нападении на потомка Пушкина

Потомок поэта Пушкина стал жертвой грабежа в парке Измайлово. Андрей Де Торби познакомился с двумя мужчинами, между ними вспыхнула ссора, перешедшая в драку с применением пневматического оружия. Пострадавший обратился в больницу, а полицейские оперативно задержали нападавших, один из которых ранее был судим.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В московском парке Измайлово полицейские задержали двух мужчин по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. Жертвой нападавших стал потомок поэта Александра Пушкина — Андрей Де Торби.

Он познакомился в парке с двумя мужчинами, между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из злоумышленников выстрелил в Де Торби из пневматического оружия. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

Полицейские быстро установили личности нападавших и задержали их. Это двое мужчин 25 и 26 лет, один из которых ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о грабеже, в качестве меры пресечения фигурантам избрано личное поручительство.