Воронежец едва не умер от ботулизма после того, как поел вяленой рыбы

В Воронеже врачи спасли 45-летнего мужчину с тяжелейшей формой ботулизма. За несколько дней до госпитализации он съел речную вяленую рыбу, а спустя трое суток почувствовал первые симптомы заболевания: нарастающую мышечную слабость, трудности с глотанием и дыханием, резкое ухудшение зрения. Подробностями поделились в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 2 июня.
Сначала мужчина обратился в районную больницу. Уже тогда его состояние было критическим, поэтому пациента экстренно доставили в инфекционное отделение БСМП № 8.
Мужчина на протяжении одиннадцати дней находился в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациенту ввели противоботулиническую сыворотку и провели комплексную терапию. Ситуация осложнилась развитием двусторонней пневмонии, но благодаря профессионализму медиков состояние удалось стабилизировать.
В стационаре медучреждения мужчина пробыл три недели, после чего его выписали под дальнейшее наблюдение врачей поликлиники по месту жительства.
Специалисты отмечают, что при такой тяжёлой форме ботулизма летальность превышает 60%. Они настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять осторожность при выборе продуктов — особенно вяленой рыбы и домашних заготовок.