Воронежец едва не умер от ботулизма после того, как поел вяленой рыбы

В Воронеже врачи спасли 45-летнего мужчину с тяжелейшей формой ботулизма. За несколько дней до госпитализации он съел речную вяленую рыбу, а спустя трое суток почувствовал первые симптомы заболевания: нарастающую мышечную слабость, трудности с глотанием и дыханием, резкое ухудшение зрения. Подробностями поделились в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 2 июня.