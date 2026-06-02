В Воронежской области в мае нашли тела шести пропавших без вести

В Воронежской области в мае пропали 111 человек. Статистикой за прошедший месяц поделились в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в понедельник, 1 июня.
Поиски 77 людей были завершены со статусом «Найден, жив!». Шесть человек были обнаружены погибшими.
В течение месяца волонтёрам также удалось найти родных для 14 человек. Четыре заявки на поиск людей остались неподтверждёнными. Местонахождение десяти человек до сих пор неизвестно.
Ранее сообщалось, что волонтёры закрыли поиски 19-летнего жителя Воронежа. Романа Г., который пропал в конце мая, нашли живым.