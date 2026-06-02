Ужесточили наказание устроившему смертельную аварию воронежцу

Водитель не уступил дорогу и сбил на пешеходном переходе возле кинотеатра «Пролетарий» двух человек. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, женщине причинен тяжкий вред здоровью. Центральный районный суд Воронежа в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ назначил автомобилисту два года колонии-поселении с лишением прав на два года.