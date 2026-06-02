Перевод с помощью QR-кодов: пенсионерка потеряла 9,5 млн рублей, поверив мошенникам

Неизвестные связались с женщиной в одном из мессенджеров и представились сотрудниками финансового мониторинга, банка и правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о «существующей угрозе хищения» денежных средств. Под предлогом декларирования и сохранения сбережений от действий мошенников злоумышленники убедили пенсионерку перевести деньги на указанные ими счета. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая с помощью QR-кодов через банкомат перечислила около 9,5 млн рублей.